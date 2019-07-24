Москва, , 11:32 — REGNUM

В Москве растёт количество рабочих мест, занятых юными сотрудниками в категории 22 лет и младше на предприятиях малого бизнеса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Департамент проанализировал динамику изменения количества рабочих мест у индивидуальных предпринимателей Москвы в 2015—2017 годах и выяснил заинтересованность людей различных поколений в работе на столичный малый бизнес.

«В результате исследования выяснилось, что среднемесячное количество рабочих мест, занятых самыми юными работниками (22 года и младше) неуклонно растёт. Если в 2015 году этот показатель составлял 0,37% от общего количества рабочих мест у индивидуальных предпринимателей столицы, то в 2017 году вплотную приблизился к 2%. Самым динамичным оказался и рост зарплаты работающих на ИП представителей «поколения Z». Показатель средней зарплаты за период 2015—2017 года вырос больше, чем на 12%», — сказал вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Кроме того, выросло среднее количество отработанных месяцев с 3,9 в 2015 году до 4,5 в 2017. Авторы анализа отмечают, что молодёжь нередко продолжает трудовую деятельность после окончания каникул.

Всего в 2015 году в Москве было официально трудоустроено 53,4 тыс. человек в возрасте до 22 лет, то в 2017 этот показатель достиг 216,5 тыс. человек.