Нью-Дели, , 11:33 — REGNUM

Съемка автопортрета на камеру телефона приводит к гибели людей в пять раз чаще, чем нападения акул. Мировую статистику по этой проблеме опубликовал индийский журнал Journal of Family Medicine and Primary Care.

По данным сотрудников журнала, в период с октября 2011 по ноябрь 2017 в мире погибли 259 человек, делая селфи. За тот же временной отрезок 50 человек погибли при нападении акул. 159 из этих смертей во время фотосъемки произошли в Индии.

Хотя женщины гораздо чаще делают селфи, три четверти погибших в этой печальной статистике — мужчины. Они утонули, сорвались с высоты или попали аварию в момент съемки. Например, несколько индийских подростков попали под поезд, делая групповое селфи. Лодка других ребят перевернулась.

Индийские власти отреагировали на такие инциденты и приняли меры: к примеру, в крупнейшем городе страны Мумбаи выделены 16 зон, где запрещены селфи. Также руководство железных дорог выпускает предупреждение о возможной опасности.