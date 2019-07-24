Нальчик, , 11:31 — REGNUM

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении полицейского из Кабардино-Балкарии Аслана Балкарова орденом Мужества. Награды главы государства инспектор ДПС удостоен посмертно за участие в борьбе с террористами и экстремистами, сообщили ИА REGNUM 24 июля в пресс-службе МВД по республике.

Орден погибшему от рук боевиков был вручен его вдове 23 июля министром внутренних дел по КБР Игорю Ромашкину.

Напомним, четверо бандитов, вооруженных ножами, напали на наряд ДПС в Нальчике 27 января 2019 года. Трое сотрудников полиции отразили атаку, открыв огонь по нападавшим. Были уничтожены на месте трое боевиков, четвертый скончался в больнице. Во время нападения погиб Аслан Балкаров.

Читайте также: Нападение на полицейских в Нальчике совершили жители Ингушетии

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на наряд ДПС совершили уроженцы Ингушетии. Старшему из нападавших был 21 год, младшему — 18 лет.