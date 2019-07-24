Нязепетровск, Челябинская область, 24 июля 2019, 11:22 — REGNUM
В челябинском Нязепетровске местные жители обеспокоены состоянием главной транспортной артерии. Речь идёт об улице Ленина, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.
Вопрос в очередной раз был поднят во время поездки врио губернатора Алексея Текслера в этот город. Руководитель признал факт проблемы и дал соответствующие поручения мэру Валерию Селиванову.
«Прошу Вас подготовить всю необходимую документацию, чтобы ремонт улицы Ленина вошел в число приоритетов», — сказал он главе города.
Также в случае необходимости он поручил ему активизировать такую же работу и по другим объектам. Координировать усилия нужно с областным министерством транспорта и дорожного хозяйства.