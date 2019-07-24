Пермь, , 11:21 — REGNUM

В Пермском крае Гайнский район стал последним муниципальным образованием, где сняли режим ЧС. Паводковая ситуация в регионе нормализовалась, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве территориальной безопасности региона.

На данный момент в Прикамье режим ЧС снят во всех территориях. Проводятся ремонтно-восстановительные работы на размытых участках дорог и мостах.

Напомним, в середине июля из-за ливней в Прикамье в трех муниципальных образованиях объявляли режим ЧС. В воде оказались десятки подворий, пришлось эвакуировать десятки людей. От большое земли паводок отрезал шесть деревень. Было подмыто восемь мостов, примерно 2,5 км дорожного полотна.

Министерство социального развития ведёт приём заявлений от граждан на оказание материальной помощи. Выплату компенсационных выплат обещают до 1 августа 2019 года.

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