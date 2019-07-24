Москва, , 11:19 — REGNUM

В России может быть создан единый закрытый информационный ресурс, который будет содержать данные о гражданах России и иностранцах, прибывающих на территории страны. Соответствующий законопроект правительство РФ внесло в Государственную думу РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

База создается в рамках межведомственного взаимодействия.

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Предлагается внести в базу данных персональную информацию о гражданах страны, включая ФИО, пол, дату и место рождения и смерти, идентификационный номер, СНИЛС. Также будут указываться и сведения о семейном положении, военной обязанности и образовании, медицинском и социальном страховании. Эта информация будут поступать из профильных ведомств — МВД, Минобороны, Минобрнауки, ФНС, при этом ФСБ и СВР получат право вносить дополнительные сведения о гражданине.

Создание новой базы данных, которая, как предполагается, позволит в дальнейшем отказаться от переписей населения, планируется с января 2023 года, а переходный период — до 2025 года.

Документ будет рассмотрен депутатами уже в ближайшем будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о создании ресурса, где будут храниться данные о всех гражданах России, правительство РФ одобрило 20 июля. Авторы инициативы пояснили, что на данный момент в России нет централизованного информационного ресурса, который бы позволял получить полноценные и достоверные данные о физическом лице. Данный ресурс необходим для совершенствования контроля за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета физических лиц, подчеркнули в правительстве.