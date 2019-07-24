Махачкала, , 11:16 — REGNUM

В Дагестане предъявлено обвинение в финансировании терроризма бывшему руководителю благотворительного фонда «Ансар» Абубакару Ризванову. Он проходит по делу вместе с журналистом дагестанского издания «Черновик» Абдулмумином Гаджиевым и предпринимателем из Карачаево-Черкессии Кемалом Тамбиевым.

По данным адвоката Ризванова, в настоящее время его подзащитный находится в СИЗО. Защитники обжаловали решение об аресте в Верховном суде Дагестана. Дело об избрании меры пресечения ВС РФ отправил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, Абубакар Ризванов руководил благотворительным фондом «Ансар», который прекратил свою деятельность еще в 2013 году. По версии следователей, этот фонд перечислял часть денег на финансирование боевиков в Сирии.

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