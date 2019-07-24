Калуга, , 10:24 — REGNUM

В Калужской области серьезной проблемой остается нехватка участковых врачей в поликлиниках ряда муниципалитетов. В этой связи власти региона намерены более активно решать вопросы обеспечения медицинскими кадрами первичного звена здравоохранения, в том числе — с помощью повышения заработной платы, сообщает 24 июля корреспондент ИА REGNUM.

По информации министерства здравоохранения области, в 2018 году число посещений врачей в амбулаторно-поликлинических учреждениях значительно выросло по сравнению с прежними периодами и составило свыше 8 миллионов. При этом калужане жалуются, что участковых врачей не хватает.

На заседании правительства области 22 июля 2019 года глава региона призвал избавиться от очередей в поликлиниках.

«Хотел бы попросить глав муниципалитетов почаще выходить в районные больницы к участковым и смотреть, какое настроение у людей, как там организована работа», — заявил калужский губернатор.