Нязепетровск, Челябинская область, , 10:22 — REGNUM

Челябинский врио губернатора Алексей Текслер готов заняться аварийным мостом через реку Уфа, на состояние которого неоднократно жаловались жители Нязепетровска. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы области.

Ранее Текслер посетил Нязепетровск. Среди прочих объектов он осмотрел и этот мост. Переправа соединяет две части этого города. Его бы давно отремонтировать, но есть проблема. Непонятно, кто является собственником моста. моста. Соответственно, непонятен и источник финансирования ремонтных работ.

«По аварийному мосту — лично отработаю вопрос с главой РЖД, так как непонятно, на чьем балансе он состоит», — пообещал Текслер нязепетровцам.