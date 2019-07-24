Черкесск, , 10:11 — REGNUM

В Карачаево-Черкесии пройдет экспедиция по поиску горных стрелков, погибших от рук фашистов в годы Великой Отечественной войны. Поисковые работы будут проводиться в высокогорном озере Халега, пишет «Черкесск-портал».

Исследователи проверят информацию из военных архивов, в которых сказано, что в озеро, которое находится на высоте 3000 метров над уровнем моря, в 1943 году сброшены 12 расстрелянных красноармейцев.

Руководить экспедицией по обследованию дна будет член Русского географического общества, лауреат двух национальных премий Эрнст Антонов. В составе группы поисковиков представители различных профессий, в том числе медики, биологи, учителя.

Напомним, в 2019 году участники экспедиции Русского географического общества обследовали еще одно высокогорное озеро в Карачаево-Черкесии — Лунное. Поисковики искали в нем артефакты периода Великой Отечественной войны.