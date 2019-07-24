Нур-Султан, , 10:15 — REGNUM

38 преподавателей Университета «Нархоз» в Казахстане были уволены из-за того, что не смогли перестроиться под новые стандарты образования. Об этом 24 июля заявил проректор по связям с общественностью университета Адиль Джунусов, сообщает издание BNews.

По его словам, специальная комиссия посещала лекции для проверки применения «новых методов». «У нас сейчас лекции не читаются, все силабусы вывешиваются в интернете, и студент должен быть партнёром преподавателя, а не так, чтобы ему читали, а он записывал», — рассказал о «новых методах» проректор.

Джунусов добавил, что преподаватели не согласились с новыми требованиями, несмотря на разъяснительные беседы, и сами подписали заявление на увольнение.

Напомним, 23 июня в министерстве образования и науки Казахстана сообщили, что проведут проверку в Университете «Нархоз» по факту обращения бывших преподавателей вузов, которые пожаловались на нового ректора Эндрю Вахтеля.

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