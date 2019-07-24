Москва, , 10:07 — REGNUM

Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме намерены приравнять вейпы к сигаретам. Как передает корреспондент ИА REGNUM24 июля, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Девушка с вейпом (cc) Vape Direct

Поправки предлагается внести в принятый в первом чтении законопроект о курительных комнатах в транзитных зонах аэропортов.

«На такие способы доставки никотина в организм должны распространяться все нормы антитабачного закона», — сказал Неверов.

На рассмотрении Госдумы находится ряд инициатив, направленных на регулирование потребления новых средств доставки табака, в том числе и вейпов.

Второе чтение законопроекта о «курилках» в аэропортах намечено на осеннюю сессию.

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