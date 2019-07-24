Москва, , 10:04 — REGNUM

В Москве 24 июля задержан оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный. Об этом он сам сообщил в социальной сети Instagram.

Арест (cc) Victor

Навальный записал короткое видео из полицейского отдела на фоне таблички ОМВД по Даниловскому району Москвы. Он рассказал, что вышел утром на пробежку и чтобы купить цветы жене, которая отмечает день рождения, но возле подъезда его встретил «маленький автобус с ОМОНом».

«Сейчас как дурак в трусах нахожусь в отделении полиции», — сказал блогер.

Причин своего задержания Навальный не назвал. Официальной информации по инциденту нет.