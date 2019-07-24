Москва, , 10:02 — REGNUM

В «Единой России» назвали пиаром предложение «Справедливой России» сделать платными комнаты для курения в транзитных зонах аэропортов, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

«Это неэффективное решение, цель такой инициативы — пиар», — заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

Он обратил внимание на то, что «в стоимость билетов входит аэропортовый сбор, который позволяет обеспечить чистым воздухом тех, кто не курит, за счет того, что люди, которые, по сути, больны, будут курить в специально отведенных местах».

16 июля депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли законопроект, разрешающий курительные комнаты в «чистых зонах» аэропортов. Отметим, что поправками прописывается возможность создания таких комнат в аэропортах, а не обязанность. Депутаты «Справедливой России», в частности, Федот Тумусов предложил поправки, вводящие плату за пользование «курилками» — до 100 рублей.

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