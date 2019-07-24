Брянск, , 09:47 — REGNUM

Руководители ряда образовательных учреждений Брянска указали неверные сведения о своих доходах, что является нарушением законодательства о противодействии коррупции, сообщили 24 июля в пресс-службе надзорного ведомства. В адрес главы городской администрации Брянска прокуратура направила представление.

Прокурорская проверка выявила ряд случаев представления руководителями образовательных учреждений города Брянска недостоверных и неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга).

Так, более 30 руководителей образовательных учреждений в справках о доходах не указали, что получали доходы от Фонда социального страхования Российской Федерации, районных администраций, а также иных работодателей. Педагоги также не предоставили сведения о наличии у них в собственности транспортных средств и о наличии счетов в кредитных организациях.