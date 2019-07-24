Москва, 24 июля 2019, 09:30 — REGNUM
В Москве 24 июля установится пасмурная погода, сообщает центр «Фобос».
По прогнозу синоптиков, пройдёт сильный дождь. Воздух прогреется до 25 градусов тепла.
«Сегодня днём ожидается пасмурная погода, сильный дождь, +23… 25°, ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы», — говорится в сообщении.
Сильный дождь пройдёт также вечером. Ночью облачность станет переменной, температура опустится до 16 градусов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ожидается похолодание в начале следующей недели.
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