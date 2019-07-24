Москва, , 09:30 — REGNUM

В Москве 24 июля установится пасмурная погода, сообщает центр «Фобос».

Грозовая туча (cc) tpsdave

По прогнозу синоптиков, пройдёт сильный дождь. Воздух прогреется до 25 градусов тепла.

«Сегодня днём ожидается пасмурная погода, сильный дождь, +23… 25°, ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы», — говорится в сообщении.

Сильный дождь пройдёт также вечером. Ночью облачность станет переменной, температура опустится до 16 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ожидается похолодание в начале следующей недели.

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