Москва, , 09:30 — REGNUM

Согласно опросу, проведенному «Левада-центром», 62% жителей России смотрели, по крайней мере, один из современных сериалов, снятых за рубежом. Об этом сообщает «Интерфакс».

В рейтинге самых популярных у жителей России зарубежных сериалов, согласно исследованию, лидирует американский сериал «Игра престолов». Этому сериалу отдают предпочтение 27% опрошенных респондентов. С небольшим отрывом на втором месте следует британский сериал «Шерлок» (25% респондентов). Затем идёт сериал «Доктор Хаус» (24% опрошенных).

На четвёртом и пятом местах соответственно «Чернобыль» и «Остаться в живых», которые выбрали 22% опрошенных.

Стоит отметить, что женщины чаще всего отдают предпочтение американскому сериалу «Доктор Хаус». В то время, как мужчины предпочитают «Игру престолов».

Опрос был проведен с 27 июня по 4 июля 2019 года. Всего было опрошено 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

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