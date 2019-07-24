Душанбе, , 09:41 — REGNUM

Саудовская Аравия выделила Таджикистану квоту на 5 тыс. паломников для совершения хаджа в 2019 году. Об этом 24 июля заявил глава комитета по делам религии, регулированию народных традиций, торжеств и обрядов Сулаймон Давлатзода, сообщает издание «Авеста».

По его словам, выделенная квота в 2019 году не будет выполнена из-за тяжелого экономического положения граждан республики. Давлатзода отметил, что точное число таджикистанских паломников будет известно после завершения хаджа.

«Основная причина — экономическое положение граждан, кто-то не сумел собрать достаточное количество средств, кто-то не успел продать урожай и так далее», — сказал Давлатзода.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Таджикистану было выделено 6 тыс. квот для совершения хаджа. Стоимость паломничества для граждан республики в 2018 году составила 33,4 тыс. сомони (225 тыс. рублей по курсу на 20 июля 2018 года).

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