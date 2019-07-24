Владивосток, , 09:14 — REGNUM

Спорный законопроект, инициированный депутатом Госдумы Шамсаилом Саралиевым («Единая Россия»), предполагающий ограничить возраст, при котором будет разрешено покупать алкоголь, до 21 года, стал объектом внимания различных заинтересованных групп. Со временем государство и общество увидит плоды такого запрета, отметил юрист Алексей Васильев, комментируя корреспонденту ИА REGNUM законопроект.

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По мнению юриста, в таком нововведении совершенно не заинтересованы продавцы алкоголя, которые теряют значительную долю покупателей, а следовательно, и прибыли, в условиях, когда маржа от торговли алкоголем и так приближается к нулевым показателям.

«Продавцам алкоголя государство и без того в последнее время «закрутило гайки» введением электронного учёта продаж и различными организационными ограничениями до такой степени, что многие просто отказались от ведения этого вида бизнеса. Если введёт и возрастное ограничение, то на рынке останутся только крупные игроки», — уверен юрист.

Тем не менее, уверен Алексей Васильев, ограничение возраста в определенной степени будет способно повлиять и на здоровье нации.

«Сейчас возраст, при достижении которого можно приобретать алкоголь, отрегулирован ФЗ № 171, который не допускает продажу алкоголя несовершеннолетним. Закон позволяет вводить ограничения продажи алкоголя в ночное время, вплоть до полного запрета, что и сделано в субъектах Российской Федерации. Но в настоящее время никто не наделён полномочиями поднимать возраст продажи. Если это будет сделано на федеральном уровне, то уверен, что со временем государство и общество увидит плоды такого запрета. Ведь часто так бывает, что для преодоления какой-то проблемы, нужны решительные и непопулярные меры», — рассказал юрист.

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Как сообщало ИА REGNUM, автор законопроекта предлагает предоставить право субъектам РФ устанавливать ограничения розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания лицам, не достигшим 21 года.