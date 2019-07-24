Махачкала, , 08:55 — REGNUM

В Дагестане раскрыто убийство четырехлетнего ребенка. В смерти девочки обвиняют ее мачеху, сообщили ИА REGNUM 24 июля в пресс-службе МВД по республике.

Как установили сотрудники уголовного розыска МВД, малолетний ребенок умер в результате побоев. Преступление было совершено еще в январе 2019 года.

«В ходе расследования полицейские установили, что 27 января 2019 года примерно в 16:00 у себя дома 36-летняя жительница поселка Сулак нанесла побои своей падчерице», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

С травмами ребенок был доставлен в детскую республиканскую больницу, где спустя несколько дней девочка скончалась. Судебно-медицинская экспертиза установила, что «смерть ребенка является насильственной». Падчерица била ее настолько жестоко, что ребенок получил черепно-мозговую травму, повлекшую повреждение головного мозга.

По факту насильственного убийства возбуждено уголовное дело, мачеха погибшей девочки задержана.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля в Ингушетии была доставлена в больницу со следами жестоких побоев и полученными от них серьезнейшими травмами семилетняя Аиша А. Истязательницей девочки оказалась ее родная тетя по отцу, в семье которой воспитывался ребенок. Врачи прооперировали ее и транспортировали в Москву — в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщина-истязатель арестована на два месяца.

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