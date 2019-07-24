Нязепетровск, Челябинская область, , 08:46 — REGNUM

В челябинском Нязепетровске райбольница будет отремонтирована. Это пообещал местным жителям врио губернатора Алексей Текслер.

«Откровенно скажу: давно не видел таких больниц. Нужен ремонт, модернизация, оборудование для операционных», — сказал Текслер.

Сейчас он поручил продумать этот важный вопрос с областным минздравом. По его словам, вначале надо подготовить смету.

А тем временем уже заканчивается ремонт здания школы №1, который стартовал в 2018 году. Завершить все работы и сдать объект предстоит в августе.