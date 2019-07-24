Ростов-на-Дону, , 08:42 — REGNUM

Выгоревший два года назад в Ростове-на-Дону квартал в районе Театрального спуска донской губернатор пообещал на застраивать многоквартирными домами. Василий Голубев пообещал разместить на пепелище социальные объекты.

Ожидается, что на сгоревшей в августе 2017 года территории появятся детский сад и другие социальные объекты. Остальную часть пепелища сделают пешеходной и соединят с набережной реки Дон.

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ИА REGNUM ранее сообщало, что пожар в центре Ростова-на-Дону, который вспыхнул 21 августа, стал главным событием 2017 года. Огонь уничтожил десятки жилых домов, оставив около 700 человек без крова. Больше суток понадобилось огнеборцам, чтобы сбить пламя. Специальная комиссия признала 163 дома непригодными для восстановления. Подлежали ремонту только 230 жилых помещений.