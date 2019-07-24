Иркутск, , 08:38 — REGNUM

Санитарно-эпидемиологическая ситуация на затопленных территориях в Иркутской области стабильная, сообщается 24 июля на сайте Роспотребнадзора.

Наводнение в Иркутской области Irkobl.ru

«Уровни инфекционной заболеваемость находятся в пределах среднемноголетних значений, — говорится в сообщении. — Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано».

Отмечается, что фагирование и иммунизация населения, находящегося в зоне подтопления, завершены. Также проводится работа по дезинфекции источников водоснабжения, водопроводных сетей и объектов эпидемиологического риска на территориях, освободившихся от подтопления.

Как сообщало ИА REGNUM, мощная волна паводка пришла в Тулун в ночь на 28 июня 2019 года, в городе и сегодня остаются подтопленными несколько частных подворий. В результате паводка в Иркутской области погибли 25 человек, ещё восемь признаны пропавшими без вести.

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