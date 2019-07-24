Екатеринбург, 24 июля 2019, 08:34 — REGNUM
В районе Екатеринбурга нет пожаров, которые могли бы послужить причиной задымления города. Об отсутствии природных инцидентов корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе администрации города.
Также в мэрии добавили, что загрязнение городского воздуха находится в пределах нормы.
С утра 24 июля жители города выражают обеспокоенность легкой дымкой, покрывшей Екатеринбург. Некоторые горожане улавливают запах химических примесей, однако часть очевидцев уверяет, что не ощущают ничего подобного.
Напомним, в ноябре 2017 года Екатеринбург накрыл сильный смог, сопровождавшийся крайне неприятных запахом. Синоптики тогда предупреждали, что жителей ожидают неблагоприятные метеорологические условия I степени опасности.
будут неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) I степени опасности.
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