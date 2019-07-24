Пермь, , 08:31 — REGNUM

В Пермском крае 27 и 28 июля в рамках фестиваля под открытым небом «Seasons в Хохловке» состоится шоу воздушных змеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Во время шоу зрителям покажут разнообразных и уникальных воздушных змеев. Например, в Прикамье запустят в небо 30-метрового воздушного кита в натуральную величину. Этот воздушный змей — плод работы дизайнера из Новой Зеландии.

По словам чемпиона Европы по спортивным змеям Михаила Лоськова, шоу не отменят даже при отсутствии ветра:

«Есть воздушные змеи, которые летают без ветра. Именно этих змеев мы и запускали на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве. Дизайн плюс современные материалы и мастерство пилота — получается, ветра нет, а змеи летают!»