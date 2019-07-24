Пермь, 24 июля 2019, 08:31 — REGNUM
В Пермском крае 27 и 28 июля в рамках фестиваля под открытым небом «Seasons в Хохловке» состоится шоу воздушных змеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
Во время шоу зрителям покажут разнообразных и уникальных воздушных змеев. Например, в Прикамье запустят в небо 30-метрового воздушного кита в натуральную величину. Этот воздушный змей — плод работы дизайнера из Новой Зеландии.
По словам чемпиона Европы по спортивным змеям Михаила Лоськова, шоу не отменят даже при отсутствии ветра: