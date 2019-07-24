Эрбиль, Ирак, , 08:21 — REGNUM

С начала 2019 года в Иракский Курдистан поступили 6 тыс. временно перемещенных лиц, об этом 24 июля сообщает Kurdistan.ru.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме того, порядка 1 тыс. 600 человек вернулись обратно в лагеря для беженцев в связи с отсутствием безопасности и стабильности в своих домах.

В настоящее время в Иракском Курдистане проживает порядка 1 млн 250 тыс. временно перемещенных лиц, а также 275 тыс. беженцев разных национальностей.

Напомним, власти курдской автономии ведут активную борьбу с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ввиду того, что террористам дается серьезный отпор на курдских территориях, жизнь здесь относительно безопасна, что позволяет принимать в регионе беженцев.

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