с. Юсьва, , 08:01 — REGNUM

В Юсьвинской больнице Пермского края согласно лицензии должны оказывать по профилю «гериатрия» в амбулаторных условиях, однако работу в этом направлении не организовывали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

В ведомстве указали, в частности, на отсутствие между медиками взаимодействия, которое должно быть для проведения диагностики, реабилитации пожилых пациентов. Не организовывались мероприятия по выявлению старческой астении граждан, не составлялись планы социальной и психологической адаптации, лечения, реабилитации пациентов со старческой астенией.

В результате такие пациенты не наблюдались врачами с установленной законом периодичностью на дому, медицинская помощь по профилю «гериатрия» не оказывалась.

Прокуратура внесла в адрес главврача больницы представление. Нарушения устранены, к дисциплинарной ответственности привлечены пять должностных лиц.