Екатеринбург, 24 июля 2019, 08:19 — REGNUM
В администрации Екатеринбурга разработали перечень мероприятий в планировании регулярных перевозок пассажиров на городском общественном транспорте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Муниципальные власти намерены сформировать оптимальные маршрутные сети, так как анализ показывает, что количество маршрутов общественного транспорта является избыточным. Это приводит к дублированию движения городского транспорта, в том числе по основным магистралям.
Отметим, что на данный момент предусмотрено приобретение 60 новых автобусов для муниципальных маршрутов, формирование выделенных полос для городского общественного транспорта и внедрение алгоритмов управления светофорными объектами, позволяющих осуществлять приоритетный пропуск транспорта общего пользования через регулируемые перекрестки.
Также продолжится реконструкция и установка современных остановок общественного транспорта и монтаж информационных табло для горожан и гостей Екатеринбурга.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии города заявили, что намеченная на июль 2019 года реформа городского общественного транспорта может быть приостановлена. В администрации сообщили, что внедрение новой маршрутной сети возможно только после широкого общественного обсуждения и утверждения программы депутатами городской думы.
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Напомним, что изначально внедрение новой маршрутной сети планировалось в июле 2017 года, но из-за широких общественных протестов и критики со стороны специалистов, она была отложена на лето 2019 года. Реформа предполагала кардинальные решения: отмену практически всех существующих маршрутов городского общественного транспорта и создание новой транспортной сети.
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