Екатеринбург, , 08:19 — REGNUM

В администрации Екатеринбурга разработали перечень мероприятий в планировании регулярных перевозок пассажиров на городском общественном транспорте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Муниципальные власти намерены сформировать оптимальные маршрутные сети, так как анализ показывает, что количество маршрутов общественного транспорта является избыточным. Это приводит к дублированию движения городского транспорта, в том числе по основным магистралям.

«То же относится и к вопросу перенасыщения парка подвижного состава общего пользования автобусами среднего и малого классов в ущерб количеству автобусов большого и очень большого класса, что приводит к снижению качества транспортного обслуживания населения. И ситуация, сложившаяся в сфере организации регулярных перевозок, требует изменения», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, что на данный момент предусмотрено приобретение 60 новых автобусов для муниципальных маршрутов, формирование выделенных полос для городского общественного транспорта и внедрение алгоритмов управления светофорными объектами, позволяющих осуществлять приоритетный пропуск транспорта общего пользования через регулируемые перекрестки.

Также продолжится реконструкция и установка современных остановок общественного транспорта и монтаж информационных табло для горожан и гостей Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии города заявили, что намеченная на июль 2019 года реформа городского общественного транспорта может быть приостановлена. В администрации сообщили, что внедрение новой маршрутной сети возможно только после широкого общественного обсуждения и утверждения программы депутатами городской думы.

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Напомним, что изначально внедрение новой маршрутной сети планировалось в июле 2017 года, но из-за широких общественных протестов и критики со стороны специалистов, она была отложена на лето 2019 года. Реформа предполагала кардинальные решения: отмену практически всех существующих маршрутов городского общественного транспорта и создание новой транспортной сети.

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