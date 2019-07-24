Нью-Дели, , 07:56 — REGNUM

Власти Индии приступили к расследованию причин отсутствия за последние три месяца в 132 деревнях на севере страны новорожденных девочек, об этом 23 июля сообщает Al Jazeera.

По данным чиновников, за последние 3 месяца в штате Уттарханд не было рождено ни одной девочки, что вызвало подозрение в совершении селективных абортов.

Несмотря на то, что аборты в Индии не запрещены, существует проблема с так называемым селективными абортами — по ряду социальных и культурных причин в индийской семье предпочитают иметь мальчиков, поэтому установление благодаря УЗИ пола плода является незаконным.

Напомним, в 1994 году селективный отбор был запрещен, врачам не разрешается сообщать пол плода родителям, однако контролировать данный процесс не представляется возможным.

В настоящее время в Индии наблюдается тенденция к сокращению женского населения, что внушает серьезные опасения за будущее страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп планирует обсудить с премьер-министром Индии «ответные» пошлины