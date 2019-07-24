Оренбург, , 07:46 — REGNUM

Количество маломобильных пассажиров, получивших специализированную помощь на вокзалах ЮУЖД в первом полугодии 2019 года, выросло на 16%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Южно-Уральской магистрали.

В январе — июне на вокзалах услугами сопровождения воспользовались более 4,5 тыс. человек, что на 16% превышает показатель полугодия 2018 года. В Челябинске помощь оказана 1795 пассажирам с ограниченными возможностями здоровья, в Кургане — 1848 пассажирам, на вокзале Оренбурга — 514 пассажирам.

В бесплатные услуги для маломобильных пассажиров входит встреча, сопровождение, предоставление места на вокзале в период ожидания посадки, оказание помощи при посадке и высадке в поездах дальнего следования, предоставление при необходимости кресла-коляски или каталки для лежачих больных и другие.