Киров, , 07:00 — REGNUM

В Кировской области после трагедии в Хабаровском крае, где при пожаре в палаточном лагере погибли четыре ребёнка, прошло внеочередное заседание межведомственной комиссии по организации отдыха детей. На нём были сделаны акценты на противопожарной безопасности.

По поручению губернатора Кировской области Игоря Васильева в рамках организации летней кампании на особом контроле находится вопрос обеспечения безопасности детского отдыха. После трагедии в Хабаровском крае в области прошло внеочередное заседание межведомственной комиссии, где было подчёркнуто, что необходимо регулярно проверять эвакуационные выходы на соответствие установленным требованиям, состояние пожарной сигнализации и огнетушителей. В загородных детских лагерях проводятся профилактические мероприятия «День МЧС», где организуется отработка навыков поведения и эвакуации в чрезвычайных ситуациях.

В настоящее время в загородных лагерях Кировской области отдохнули 27 648 детей, из 1500 — находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего отдыхом и оздоровлением в регионе планируется охватить более 59 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля 2019 года произошёл пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса в Хабаровском крае. В результате четыре человека погибли: 11-летняя девочка умерла во время пожара, трое детей скончались в больнице из-за полученных ожогов. Возбуждено уголовное дело, в ходе которого задержаны двое подозреваемых.

Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил провести внеплановую проверку всех детских лагерей и баз отдыха после трагедии в Хабаровском крае.