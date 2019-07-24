Нязепетровск, Челябинская область, , 06:56 — REGNUM

В Нязепетровске Челябинской области старая школа №1 будет отремонтирована к 1 сентября. Такую задачу рабочим поставил врио губернатора Алексей Текслер, сообщили журналистам в пресс-службе главы Южного Урала.

Основное здание школы было закрыто в 2016 году. Причиной стала его аварийность, детей дальше здесь учить было нельзя.

Учеников временно перевели из основного здания в здание начальной школы. А в 2018 году начался ремонт школы. Уже 1 сентября 2019-го она снова может распахнуть свои двери.