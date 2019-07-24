Владивосток, , 06:34 — REGNUM

Принятые краевым Заксобранием поправки в краевой закон «Об особо охраняемых природных территориях» позволят изменять или упразднять их границы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Приморские законодатели приняли сегодня, 24 июля, поправки в краевой закон, позволяющие изменять или даже упразднять границы особо охраняемых природных территорий. Во время принятия поправок, возле здания краевой администрации общественниками были организованы одиночные пикеты, призывающие не трогать приморские ООПТ, тем не менее, поправки были приняты.

«Мы даём возможность администрации Приморского края как раз комплексно подойти, изучить все территории, все необъятные просторы и принять по каждому точечное решение — где можно, где нельзя, опираясь, в том числе, и на общественное мнение, на ту комиссию, которую мы в поправках принимаем», — прокомментировал изменение в законодательстве руководитель фракции «Единая Россия» в краевой думе, депутат Сергей Слепченко.

Стоит отметить, что Слепченко является генеральным директором компаний «Акватехнологии» и «Профит Трейд», занимающихся выловом морских биологических ресурсов.

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