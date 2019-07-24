Вашингтон, , 05:41 — REGNUM

Запрет на удаление когтей у кошек введён властями американского штата Нью-Йорк, пишет The Huffington Post.

Исключением является ситуация, когда удаление когтей разрешил ветеринар. Такое решение принято, чтобы уберечь животных от хронических болей.

Из-за этих болей, пишет газета, животные становятся агрессивными, и в итоге хозяева избавляются от них. Нарушители нового закона привлекут в ответственности в виде штрафа в размере тысячи долларов.

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