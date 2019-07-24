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Местом экологической катастрофы назвала территорию рядом с заводом «Усольехимпром» (город Усолье-Сибирское, Иркутская область) глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете «Известия».

По её словам, «Усольехимпром» является ярчайшим «примером безобразного поведения собственника в Иркутской области». Химическое предприятие, которое находится в полуразрушенном состоянии, опасно.

«Нерадивые собственники выкачали из него последние ресурсы и бросили», — сказала Радионова.

Она пояснила, что не так давно побывала в этом месте. Оказалось, что эта территория завалена ртутьсодержащими остатками. Остатки предприятия нужно срочно демеркуризировать.

На заброшенном заводе остались ёмкости с химически опасными веществами, причём часть из них — под давлением. Точно не известно, что в этих ёмкостях.

«В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы. Рядом течет Ангара, и понятно, если такую скважину прорвёт, река будет загрязнена. Фактически это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой «экологический Чернобыль», — сказала Радионова.

По словам министра, её ведомство попросило правительство создать госпрограмму по рекультивации «Усольехимпрома».

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