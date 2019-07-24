Биробиджан, , 04:53 — REGNUM

В Биробиджане разрешилась скандальная ситуация с пропуском учеников в школы через системы контроля и управления доступом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Чиновники отдела образования города Биробиджана приняли решение приобрести карты-пропуска для учеников образовательных учреждений города за счет городского бюджета, освободив от этой нагрузки родителей школьников.

Ранее это предложение вызвало широкий общественный резонанс, родители были возмущены позицией предпринимателя, установившего в школах города турникеты с электронной системой доступа. Предприниматель предложил родителям учеников оплатить карты-пропуска и отдельно — дополнительные услуги, что в сумме составляло 350 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению прокуратуры, проводившей проверку по жалобам родителей на принуждение оплатить карты-пропуска для учеников образовательных учреждений Биробиджана, мероприятия по антитеррору не могут быть оплачены за счёт граждан.