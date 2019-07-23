Азов, Ростовская область, , 22:25 — REGNUM

После трагедии под Хабаровском донские спасатели начали уделять особое внимание палаточным лагерям, работающим в Ростовской области. Сегодня, 23 июля, специалисты проинспектировали православный духовно-патриотический лагерь в Азове.

«Профилактические мероприятия на объектах детского отдыха. Сотрудники МЧС посетили палаточный лагерь «Предтеченский городок», провели дополнительный противопожарный инструктаж, проверили наличие первичных средств пожаротушения, а также знания персоналом действий в случае возникновения пожара», — говорится в сообщении регионального управления МЧС РФ.

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Напомним, огонь в палаточном лагере туркомплекса «Холдоми» под Хабаровском вспыхнул 23 июля около 3:00 по местному времени. Полностью сгорели 20 палаток. На момент пожара в лагере находилось 189 подростков в возрасте от семи до 15 лет. По последним данным, в пожаре погибли три ребёнка, ещё трое были доставлены в реанимацию.

После трагедии председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил проверить все палаточные лагеря в России.