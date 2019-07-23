Санкт-Петербург, , 21:11 — REGNUM

Четверню общим весом шесть килограммов родила жительница Санкт-Петербурга, сообщили 23 июля в пресс-службе петербургского Перинатального центра.

Новорожденный (cc) angel4leon

Младенцы — девочка и три мальчика — появились на свет в 10:25 мск 23 июля в Перинатальном центре Педиатрического университета. Вес мальчиков: 1 кг 870 г, 1 кг 930 г и 1 кг 580 г. Вес девочки — 1 кг 540 г.

Младенцы родились путём кесарева сечения. Самочувствие матери оценивается как хорошее.

«Малыши родились с хорошей оценкой по шкале Апгар на сроке 35 недель. Новорожденные дышат самостоятельно», — сообщили в медучреждении.

В перинатальном центре отметили, что за всю истории этого медицинского учреждения в его стенах впервые у одной женщины рождается сразу четыре ребёнка.

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