Великий Новгород, , 21:04 — REGNUM

В Великом Новгороде зарегистрировано рождение второй тройни с начала 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, трое сыновей в семье Марии и Дмитрия Оренчук появились на свет 7 июля, в настоящее время дети набирают вес в одном из родильных домов города.

Администрация Великого Новгорода «Рождение тройни — редкость для Великого Новгорода, рождение второй тройни за год — уникальный случай».

В апреле у жительницы города Татьяны Суворовой родились три девочки.

Напомним, в Великом Новгороде каждой семье, где рождается тройня, выплачивается единовременное пособие из городского бюджета в размере 1 млн рублей. Эти средства семья может потратить на любые цели, без каких-либо ограничений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом в Новгородской области — сложная демографическая ситуация. В регионе фиксируется падение рождаемости, а смертность превышает рождаемость практически вдвое.

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