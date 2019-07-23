Конаково, Тверская область, , 20:44 — REGNUM

Депутат Конаковского райсобрания Тверской области шестого созыва приговорен к 300 часам обязательных работ за вождение в нетрезвом виде, об этом 23 июля сообщила прокуратура Тверской области.

По данным ведомства, депутата неоднократно ловили за рулём в нетрезвом виде. До этого он отделывался штрафами. Однако, когда в мае этого года он сел за руль в состоянии опьянения в очередной раз и попал в ДТП, в отношении него возбудили уже уголовное дело — по ст. 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).

Суд, с учетом позиции гособвинителя, признал депутата виновным и назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ. Кроме того, в течение ближайших трех лет он не сможет сесть за руль — именно на этот срок суд лишил его водительских прав. В законную силу приговор пока не вступил.