Москва, , 20:40 — REGNUM

Отбывающая наказание в американской тюрьме гражданка России Мария Бутина начала писать книгу о своём пребывании в США. Об этом 23 июля сообщает газета «Известия» со ссылкой на её отца Валерия Бутина.

По его словам, на сегодняшний день его дочь подготовила уже около 900 страниц рукописного материала, где она подробно рассказывает о своей жизни в США до задержания, о жёстких условиях содержания в пенитенциарном учреждении, а также о причинах, побудивших её к сотрудничеству со следствием.

Ожидается, что книга может быть опубликована уже до конца текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM , в апреле 2019 года суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы, признав её виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». Российская гражданка должна выйти на свободу в начале ноября, после чего она будет депортирована на родину.

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