Калуга, , 20:14 — REGNUM

В Калужской области выражают глубокие соболезнования жителям Хабаровского края в связи с трагедией, произошедшей в детском палаточном лагере «Холдоми», в результате которой в огне погибли и пострадали дети, сообщили 23 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

«Жители Калужской области разделяют горе родных и близких погибших. Надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших. Сил и мужества вам в эти скорбные дни», — говорится в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM пожар, который произошёл ночью 23 июля в палаточном лагере, расположенном на территории туристического комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, унёс жизни четырех детей.