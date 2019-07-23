Москва, , 19:53 — REGNUM

Федеральная служба государственной статистики разъяснила ситуацию с резким ростом количества мигрантов в России в начале 2019 года. Об этом сегодня, 23 июля, сообщили в пресс-службе Росстата.

Напомним, что Институт Гайдара и Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) сообщили, что за последние 10 лет приток мигрантов в Россию растет рекордными темпами. Особый скачок был отмечен в начале 2019 года. Всё это в Институте Гайдара и РАНХиГС назвали «аномалией».

Однако в Росстате рассказали, что ничего аномального не происходит, просто с начала 2019 года Министерство внутренних дел стало направлять более полные данные о миграции. В частности, с 1 января 2019 года вместо листка учета прибытия и выбытия Росстат ввёл форму федерального статистического наблюдения № 1-ПРИБ/ВЫБ.

В Росстате подчеркнули, что никаких изменений методики за последнее время не происходило. Кроме того, увеличение показателей также связано с ростом числа тех, кто получил временную регистрацию. Что касается внутренней миграции, то она вообще сокращается.