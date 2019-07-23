Владимир, , 19:46 — REGNUM

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин предложил разместить Дворец бракосочетания в Доме дружбы на Соборной площади. Об этом он заявил в ходе своей пресс-конференции 22 июля.

Сейчас главный ЗАГС располагается в микрорайоне Доброе — фактически, за городом. Найти для него другое место предложил губернатор Владимир Сипягин. В качестве замены предлагался павильон в городском парке.

По мнению мэра, для этих целей можно использовать Дом дружбы. Он находится в областной собственности и используется, считает Шохин, нечасто. Проведение областных мероприятий в здании можно будет совместить с функциями Дворца бракосочетания.