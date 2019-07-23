Липецк, , 19:36 — REGNUM

Мэрия Липецка должна проверить законность установки бюста Сталина на территории областного отделения КПРФ. Об этом врио главы региона Игорь Артамонов заявил на коллегии областного УМВД 23 июля.

Артамонов прокомментировал нападение на областное отделение КПРФ, совершённое 21 июля, и напомнил, что вопрос законности установки бюста до сих пор не был решён городскими властями. Если данные о том, что его установка не сопровождалась установленной в регионе процедуре, подтвердятся, памятник должен быть демонтирован, считает врио главы региона.

«У меня сразу вопрос: на каком основании он там стоит? Оказывается, он стоит без разрешения. А что его не демонтируют? Закон одинаков для всех. Что незаконно — должно быть удалено», — цитирует слова Артамонова портал Gorod48.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бюст был установлен в мае 2015 года, сразу после чего подвергся нападению вандалов. Сама установка памятника вызывала вопросы как у горожан, так и у мэрии, однако липецкие коммунисты настаивают, что установленный на территории их отделения бюст законодательства не нарушает. В ночь с 20 на 21 июля 2019 года на обком снова было совершено нападение: неизвестные облили бюст Сталина монтажной пеной и пытались взорвать двери областного отделения КПРФ.

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