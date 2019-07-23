Ижевск, , 19:34 — REGNUM

На территории Удмуртии функционируют 645 организаций отдыха и оздоровления детей. В ходе летней оздоровительной кампании лагеря примут 128 тыс. детей, включая тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, детей-сирот.

В республике состоялось заседание выездное заседание межведомственной комиссии при правительстве Удмуртии, которое провела вице-премьер Анастасия Муталенко.

По её словам, каждый лагерь закреплён за медицинской организацией, также в работе помогают сотрудники МВД. В случае возникновения любой внештатной ситуации персонал учреждений действует согласно утверждённому регламенту.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае унёс жизни четырёх детей. 11-летняя девочка умерла во время ЧП. Ещё трое детей позднее скончались в больнице, куда были доставлены в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами. По данному факту возбуждено уголовное дело, задержаны двое подозреваемых.

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Евгений Зиничев поручил провести внеплановую проверку всех детских лагерей и баз отдыха после трагедии в Хабаровском крае.