Сарапул, Удмуртия, , 19:23 — REGNUM

В райсуде Удмуртии впервые присяжные заседатели приняли участие в рассмотрении дела. Они вынесли оправдательный вердикт, сообщает пресс-служба объединённого судебного сообщества республики.

Дело рассматривалось в Сарапульском районном суде.

Обсуждение последствий вердикта состоится уже без участия присяжных, а председательствующий судья удалится в совещательную комнату для постановления приговора.

Оглашение приговора намечено на 29 июля.

ИА REGNUM напоминает, 30-летний подсудимый обвинялся по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного с применением предметов, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Он был зоотехником на ферме.

В конце декабря 2018 года мужчина приехал на предприятие для контроля работ. Увидев, что животные не накормлены, а помещения фермы не убраны, сотрудники в этом время выпивали с местным жителем, зоотехник нанес ранения двоим работникам и их гостю. От повреждения артерии он позднее скончался.