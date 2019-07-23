Пекин, , 18:52 — REGNUM

В китайском Хулун-Буире, автономный район Внутренняя Монголия, прошло ежегодное совещание Международного альянса особо охраняемых природных территорий, сообщает июля Синьхуа со ссылкой на представителя Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР У Миньлу.

В ходе мероприятия были обнародованы данные о состоянии таких территорий в КНР, которые охватывают 18% площади сухопутной части страны и в абсолютных цифрах достигают 10 тысяч единиц.

Имеющиеся в Китае природные охраняемые территории включают объекты природного наследия и ключевые экосистемы, участвующие в защите биоразнообразия и экологической безопасности. У Миньлу подчеркнул, что за последние 60 лет в КНР построены более десятка типов природных охраняемых территорий — ландшафтных заповедников, лесопарков, морских и геопарков.