Чита, , 18:38 — REGNUM

Следственный комитет начал проверку по факту сообщений СМИ о нехватке бинтов в больнице посёлка Вершино-Дарасунский в Забайкальском крае. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

В ходе проверки следователи намерены опросить руководство и персонал больницы, а также побеседовать с пациентами. Кроме этого, в региональном министерстве здравоохранения и районной больнице будут запрошены данные об обеспеченности медикаментами.

«По результатам проведения проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ход и результаты проверки взял под личный контроль глава Следственного комитета по Забайкальскому краю Юрий Русанов.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее жители посёлка Вершино-Дарасунский на встрече с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым пожаловались на нищенское материальное обеспечение поселковых больниц, сообщив, что в одном из учреждений пациентам даже приходилось стирать себе бинты. По данному факту уже начало проверку региональное управление Минздрава России.

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