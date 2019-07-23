Курган, , 18:22 — REGNUM

Жители Кургана просят у властей современные общественные туалеты в городских парках. Просьба появилась на портале «Инициативы Зауралья», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В предложении отмечается, что деликатная тема общественных туалетов в столице Зауралья назрела давно.

«В Центральном городском саду есть помещение для этого, но оно на консервации, что создаёт огромные проблемы во время массовых праздников жителям близлежащих домов. В Заозёрном пока нет полноценных парковых зон, но при их обустройстве необходимо учесть данный вопрос», — говорится в тексте инициативы.

Предлагается решение проблемы переложить на плечи частного бизнеса. И пусть туалеты будут платными. Курганцы оценят услугу, даже если она будет предоставляться только в выходные, праздничные дни и во время массовых мероприятий.

Отметим, что данная инициатива стремительно набрала положенное число голосов.