Курган, 23 июля 2019, 18:22 — REGNUM
Жители Кургана просят у властей современные общественные туалеты в городских парках. Просьба появилась на портале «Инициативы Зауралья», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В предложении отмечается, что деликатная тема общественных туалетов в столице Зауралья назрела давно.
Предлагается решение проблемы переложить на плечи частного бизнеса. И пусть туалеты будут платными. Курганцы оценят услугу, даже если она будет предоставляться только в выходные, праздничные дни и во время массовых мероприятий.
Отметим, что данная инициатива стремительно набрала положенное число голосов.